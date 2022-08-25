Türk Kızılaydan Sudan'daki selzedelere gıda yardımı

Türk Kızılay, Sudan'da sel felaketlerinden etkilenen ailelere gıda yardımında bulundu.

Başkent Hartum'un banliyölerinden Kalakle bölgesine sığınan ailelere yardım dağıtımı dolayısıyla düzenlenen programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş, Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı ile çok sayıda davetli katıldı.

Çetin Bayatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selzedelere gıda yardımlarına ilk etapta Kalakle bölgesindeki 50 aileyle başladıklarını belirtti. Bayatlı, yardımların gelecek günlerde de devam edeceğini söyledi.

Sellerde 89 kişi hayatını kaybetti

Ülkede devam eden şiddetli yağışın yol açtığı sellerde 89 kişi yaşamını yitirmişti.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

BM İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 156 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.