Türk Kızılay, Sudan'da yetimlere iftar programı düzenledi - Son Dakika

Türk Kızılay, Sudan Kızılayı iş birliğiyle Dünya Yetimler Günü kapsamında yaklaşık 60 yetim çocuğa iftar sofrası kurdu.
Başkent Hartum'daki yetimhanede yapılan programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı katıldı.
İftardan sonra Büyükelçi Neziroğlu, yetim çocuklara nasihatler verdi, hediyeler takdim etti ve onlarla oyunlar oynadı.
Programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Bayatlı, "Dünya Yetimler Günü münasebetiyle bugün Hartum'daki bu yetimhanede iftar yaptık." dedi.
Türk Kızılay, Sudan'da ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine 1310 gıda kolisi dağıtacak ve 2 bin kişiye iftar verecek.
Kaynak: AA
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