Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan'dan İdlib'deki duruma ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan'dan İdlib'deki duruma ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan'dan İdlib'deki duruma ilişkin açıklama Açıklaması

14 dakika önce

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, İdlib'de en önemli ihtiyacın çadır, yatak, battaniye ve hijyen malzemesi olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kökcan'dan İdlib'deki duruma ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan, İdlib'de en önemli ihtiyacın çadır, yatak, battaniye ve hijyen malzemesi olduğunu söyledi.

Kökcan, Türk Kızılayın Hatay'daki lojistik merkezinde yaptığı basın açıklamasında, bağışçılardan gelen yardımların durum değerlendirmesinin ardından gerekli noktalara yönlendirildiğini belirtti.

Acil ihtiyaçların direkt olarak sınır kapılarından Suriye'ye gönderildiğini aktaran Kökcan, şöyle devam etti:

"Bir kısım malzemeyi de depolarımıza yerleştiriyoruz. Bu depolarda gelen malzemelerin tasnifini yapıp ihtiyaca göre dağıtıyoruz. Giyim, gıda, çadır, hijyen gibi akla gelebilecek tüm insani yardım malzemesi bu depolarımızda var ve biz burada bunları düzene soktuktan sonra Suriye içerisinde çalışan ekiplerimiz aracılığıyla oradaki gerek çadır kentlere, gerekse kendi yetimhanelerimize sevk ediyoruz. Türk Kızılay İnsani Yardım Koordinatörlüğü olarak 115 personelimizle Suriye'de hizmet veriyoruz. Günlük sevk ettiğimiz yardımlar, ihtiyaca göre değişiyor ama ortalama içeriye sevk ettiğimiz yardım tırı minimum 6."

Bağışçıların gönderdiği bağışlarla Hatay'daki depoda doluluk kapasitesinin yüzde 95'e ulaştığını vurgulayan Kökcan, son zamanlarda İdlib'in içerisinde yaşanan insani dramdan dolayı lojistik hizmetlerinin oldukça hızlandığını da anlattı.

İdlib'de en önemli ihtiyacın çadır ve battaniye olduğuna dikkati çeken Kökcan, "Şu anda içeride çadır ve battaniye başta olmak üzere yatak ve hijyen malzemeleri en önemli ihtiyaçlar. Çünkü insanlar evlerini bırakmış gelmişler. Biz şöyle bir örnek veririz her zaman, afette insanlara istediği kadar gıda verebilirsiniz ama bir aileyi yağmurun altında yemek erken düşünemezsiniz. O yüzden öncelikle insanlara bir barınma sağlamalıyız. Onları çadırın içine almamız gerekiyor, birinci önceliğimiz budur." diye konuştu.

İdlib'de birçok dramla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Kökcan, Türk Kızılay olarak her zaman oradaki halkın yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Açıklamaların ardından, insani yardım malzemelerinin içinde bulunduğu kolilerin yüklendiği tırlar İdlib'e uğurlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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