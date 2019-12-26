Türk Kızılay Suriye'de yeni barınma alanları oluşturacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Suriye'de yeni barınma alanları oluşturacak - Son Dakika

Türk Kızılay Suriye'de yeni barınma alanları oluşturacak

6 saat önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacaklarını ifade etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacaklarını ifade etti.

Kınık, Beşiktaş'ta bir otelde 2019 yılı Değerlendirme Toplantısının ardından Suriye'nin İdlib kentinin güney kırsalından Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanı nedeniyle Türkiye sınırındaki bölgelere göç eden sivillere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 bin insanın Türkiye'ye yakın sınır bölgesine sığınmak durumunda kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletinin bölgede ateşkes ve çatışmazlık anlamında faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Kınık, "Bu bölgede yaşayan 4 milyon insan var ve gidecekleri bir yer yok. Bu insanların Türkiye'ye alınabilme imkanları ve ihtimalleri bulunmamakta. Türkiye'ye bu insanların alınması hem insanların hem de kendi güvenliğini, Türkiye'deki kendi toplumumuzun güvenliğini, Türkiye'de yaşayan mültecilerin güvenliğini, Türkiye'de kalmayacak bu mültecilerin ölüm yolculuğuna çıkarak Avrupa'ya ulaşacakları yeni bir büyük bir göç akımını tetikleyecektir. Bu çerçevede 2011 yılından bu yana çatışmalarla gelinen bu noktada artık silahların kazanacağı bir çözüm bulunmamakta. Bunu dünyanın duyması gerekiyor. Bundan sonraki sürecin barışçıl, demokratik bir şekilde konuşarak çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kınık, Türkiye sınırına dayanan insanların bir geçim kapasitesi, yardım olmadan ayakta duramayacak insanlar olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bizim sınırımıza yakın 175 bin insanın yüzde 85'i bu bölgede yaşayan akrabalarının bulunduğu evlere, depolara, çadırlara, camilere, okullara yerleştirildi. Bunlara gıda destekleri veriyoruz. Ama bununla beraber hala hazırda mevcut çadır, kent kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yeni kamp yerleri kurulması noktasında AFAD'la beraber çalışmalarımız sürüyor. Bir taraftan da bölgedeki fırınlarda ihtiyaç duyulan un sıkıntısını gidermek için Toprak Mahsulleri Ofisi, AFAD ve Kızılay olarak bizlerde dağıtımında destek oluyoruz. Bölgeye ilaç desteğini arttırdık. Kış şartları çok ağır. Bu insanlara çok hızlı şekilde Suriye'nin içeresinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bu anlamda acil yaralanmış, çok ağır hastalar dışında Suriye'nin içerisinde bu insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız."

Türk Kızılay Suriye'de yeni barınma alanları oluşturacak

Kızılay, Suriye, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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