Türk Kızılay Suriye içerisinde yeni barınma alanları oluşturacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Suriye içerisinde yeni barınma alanları oluşturacak - Son Dakika

Türk Kızılay Suriye içerisinde yeni barınma alanları oluşturacak

6 saat önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacaklarını söyledi.

Türk Kızılay Suriye içerisinde yeni barınma alanları oluşturacak, System.String[]

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacaklarını söyledi.

Kınık, Beşiktaş'ta bir otelde 2019 yılı Değerlendirme Toplantısının ardından Suriye'nin İdlib kentinden Esed rejimi ve Rusya'nın bombardımanı nedeniyle Türkiye sınırındaki bölgelere göç eden sivillere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 bin insanın Türkiye'ye yakın sınır bölgesine sığınmak durumunda kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk devletinin bölgede ateşkes ve çatışmazlık anlamında faaliyetlerinin devam ettiğini bildiren Kınık, bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın gidecek bir yerinin bulunmadığını, Türkiye'ye alınabilmelerinin imkan ve ihtimalinin olmadığını anlattı.

Kınık, Suriye'de artık silahların kazanacağı bir çözüm bulunmadığını ifade ederek, "Bunu dünyanın duyması gerekiyor. Bundan sonraki sürecin barışçıl, demokratik bir şekilde konuşarak çözülmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kerem Kınık, Türkiye sınırına dayanan insanların yardım olmadan ayakta duramayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim sınırımıza yakın 175 bin insanın yüzde 85'i bu bölgede yaşayan akrabalarının bulunduğu evlere, depolara, çadırlara, camilere, okullara yerleştirildi. Bunlara gıda destekleri veriyoruz. Ama bununla beraber çadır kent ve kamp kapasitemizi artırıyoruz. Yeni kamp yerleri kurulması noktasında AFAD'la beraber çalışmalarımız sürüyor. Bir taraftan da bölgedeki fırınlarda ihtiyaç duyulan un sıkıntısını gidermek için Toprak Mahsulleri Ofisi, AFAD ve Kızılay olarak bizler de dağıtımında destek oluyoruz. Bölgeye ilaç desteğini arttırdık. Kış şartları çok ağır. Bu insanlara çok hızlı şekilde Suriye'nin içerisinde yeni barınma alanları oluşturacağız. Bu anlamda yaralanmış, çok ağır hastalar dışında Suriye'nin içerisinde bu insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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