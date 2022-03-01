Türk Kızılay tahliye edilen Türkler için Ukrayna-Romanya sınırında - Son Dakika

Ukrayna'ya insani yardım malzemesi götüren Türk Kızılay öncü ekibi, Kiev'den trenle tahliye edilen Türklerin geleceği Çernivtsi istasyonu önünde mobil ikram aracıyla hizmet vermeye başladı.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'daki mağdurlar için harekete geçen Türk Kızılay öncü ekibi 5 tır insani yardım malzemesi ile geldikleri Romanya ile Ukrayna sınırındaki Çernivtsi'de konuşlandı.

Bugün Kiev'den kalkan ve yaklaşık 1000 kişiyi taşıyan trenin Çernivtsi'ye varmasını bekliyor. Tren Çernivtsi'ye vardığında kara yolu ile Romanya'ya doğru yola çıkmadan önce Türk vatandaşlarına Türk Kızılay tarafından beslenme desteği sağlanacak. Ekipler, sadece Türklere değil, ihtiyacı olan tüm mağdurlara ikramda bulunacak.

Türk Kızılay Ukrayna İnsani Yardım Ekip Başkanı Abdullah Kaya, "Türk vatandaşlarımızın bu soğukta kendilerini iyi hissedebilmeleri adına mobil ikram aracımızı kurduk. Amacımız buraya geldiklerinde sıcak çay, bisküvi ve meyve suyu ikramında bulunmaktır." dedi.

Türk Kızılay, Rusya'nın saldırısının ardından siviller için insani yardım talebi gönderen Ukrayna için harekete geçmişti.

Ukrayna'ya içinde 210 metrekarelik genel maksat çadırları, ailelerin barınmaları için afet çadırları, yatak, battaniye, çocuk battaniyesi, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemelerinin bulunduğu 5 tır ve mobil ikram aracı gönderilmişti.