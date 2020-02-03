Türk Kızılay tarafından depremzedelere 5 tır yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay tarafından depremzedelere 5 tır yardım gönderildi - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından depremzedelere 5 tır yardım gönderildi

13 dakika önce

İzmir'de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Türk Kızılay koordinasyonundaki kampanyada toplanan yardım malzemelerini taşıyan 5 tır yola çıktı.

Türk Kızılay tarafından depremzedelere 5 tır yardım gönderildi, System.String[]

İzmir'de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Türk Kızılay koordinasyonundaki kampanyada toplanan yardım malzemelerini taşıyan 5 tır yola çıktı.

Buca ilçesindeki Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünün bahçesinde toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklendi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, yaptığı açıklamada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde devletin tüm kurumlarıyla dakikalar içinde depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Türk Kızılayın 3 bin gönüllüsüyle bölgede depremzedelere destek olduğunu belirten Baykalmış, şunları dile getirdi:

"İzmir'den bugün itibarıyla 5 tırı yola çıkarıyoruz. Yardım kampanyasını Türk Kızılayın İzmir şubeleri ve temsilcilikleri başlattı. Çalışmamıza Ege Bölgesi'nde bulunan şubeler de destek verdi. Tırların içinde gıda, kıyafet, soba gibi depremzede vatandaşların ihtiyacı malzemeler var. Bunları AFAD koordinasyonunda bölgeye gönderiyoruz.

Bölgede yaşayan vatandaşlara desteklerimiz sürecek."

Yardım tırları, Baykalmış'ın açıklamasının ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Kızılay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:07 Kaynak: AA
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