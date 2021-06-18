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Türk Kızılay Tarafından "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" Sloganıyla Başlatılan Kurban Kampanyası Tanıtıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Tarafından "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" Sloganıyla Başlatılan Kurban Kampanyası Tanıtıldı

18.06.2021 03:03
Türk Kızılay Tarafından

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor.

Kızılay bu yıl yurt içi kurban bağışlarında fiyat arttırmama kararı aldı. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini hem yurt içinde hem de yurt dışında 1050 TL olarak belirledi.

Kızılay'a verilecek kurban vekaletleriyle hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşarak bu büyük iyilik hareketine destek olabilecekler Kızılay'ın bu yılki Kurban Kampanyası hakkında bilgi veren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık şu açıklamalarda bulundu: "Hedefimiz yurt içinde 52. 500, yurt dışında ise 100. 000 hisseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 21 ülkede 4. 700. 000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Kurbanlıklarımızın tamamı yurtiçinden temin edilerek hem hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza hem de ekonomiye katkı sağlanacak. Kızılay'ın 'Kurban'da Kızılay Modeli' sayesinde vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekalet sahiplerine bilgi verilecek. Kızılay'ın 30'a yakın aşevinde bu kurban paylarımız şoklanmış şekilde muhafaza ediliyor. Aşevlerinden de ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaştırılacak.

"Bu sene yurtiçi bağışta zam yok"

Bu sene yurt içi kurban bedelimize zam yapmadık. Yurt dışı kurban bedelimiz ise 850 liradan 1050 liraya yükseldi. Artık tek fiyatla yurt içi ve yurt dışı kurban vekaletleri verilebilecek. Ayrıca yurt dışı kurban vekaleti için döviz olarak 125 dolar veya 105 avro olarak da bağış yapılabiliyor. Yurt dışında yoksulluğun, çatışmaların ve kuraklığın vurduğu ülkelerde ve gönül coğrafyalarımızda en kırılgan kesimleri yardım için belirledik. Bosna Hersek, KKTC, Azerbaycan, Filistin, Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Karadağ, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer ve Tanzanya'da ihtiyaç sahibi olan insanlara kurban bağışları anında ulaştırılacak. "

"Kurban vekaleti Kızılay'a nasıl verilir? "

Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www. kizilay. org. tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler. Haber Merkezi

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Türk Kızılay Tarafından Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye Sloganıyla Başlatılan Kurban Kampanyası Tanıtıldı

Türk Lirası, Türkiye, Kızılay, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türk Kızılay Tarafından 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' Sloganıyla Başlatılan Kurban Kampanyası Tanıtıldı - Son Dakika


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