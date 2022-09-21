Ziyarette Tokat merkezde TOGÜ tarafından Kızılaya yer tahsisi yapılması ve Taşlıçiftlik Kampüsü içinde bulunan öğrenci butiğinin açılması kararlaştırıldı.

Delen, Tokat Kan Bağış Merkezi Müdürü Muhammet Jobarah ve Tokat Kan Bağış Koordinatörü Burhan İştar ile Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Kaynak: AA

Bünyamin Şahin, Kızılay, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TOGÜ Rektörü Şahin'e ziyaret - Son Dakika

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