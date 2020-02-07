Türk Kızılay Toplum Merkezlerinden 5 yılda 1 milyon 200 bin kişi faydalandı - Son Dakika

Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktör Vekili Bayram Selvi, Türkiye'de açtıkları 16 toplum merkezinin bulundukları yerlerdeki Suriyelilerin yüzde 90'ına hitap eder hale geldiğini belirterek, "Bu toplum merkezlerimiz bugüne kadar 1 milyon 200 bin Suriyeli ve Suriyeli olmayan faydalanıcıya hizmet verdi." dedi.

Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından bu yana Türkiye'de bulunan Suriyeli misafirlerle ilgilendiğini söyledi.

Toplum merkezleri fikrinin 2014 yılında, bağlı oldukları federasyon ile Avrupa Birliğiyle yaptıkları istişareler sonucunda ortaya çıktığını anlatan Selvi, o dönemde özellikle Türkiye'de bulunan Suriyelilerin gidebilecekleri, başvurabilecekleri bir mekanları olmadığını ifade etti.

Selvi, 1 Ocak 2015 tarihinde ilk toplum merkezini Şanlıurfa'da açtıklarını ve buranın yoğun talep gördüğünü belirterek, burası çok büyük bir ihtiyaca cevap verdiği için talep patlaması yaşandığını kaydetti.

Aynı yıl içinde 4 toplum merkezi daha açtıklarını anımsatan Selvi, "Yoğunluk devam ettiği için Kilis'te, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Mardin'de, Konya'da, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da, İzmit'te toplam 16 toplum merkezi açtık. Türkiye'de açtığımız 16 toplum merkezi, bulundukları yerde Suriyeli nüfusun yüzde 90'ına hitap eder hale geldi. Bu toplum merkezlerimiz bugüne kadar 1 milyon 200 bin Suriyeli ve Suriyeli olmayan faydalanıcıya hizmet verdi. Bu rakam çok önemli." diye konuştu.

"Türk toplumuna ve misafirlere birlikte kurslar veriyoruz"

Türk Kızılay toplum merkezlerinin, bulundukları yerlerde diğer kurumlar ve üniversitelerle etkinlikler düzenleyerek, göçün korkulacak bir şey olmadığını, göç ve yabancı düşmanlığını azaltacak, bunlara karşı uyumu sergileyen programlar yürüttüklerini dile getiren Selvi, bu konuda başarılı olduklarını söyledi.

Selvi, Türk Kızılay Derneğinin bu başarısının Avrupa Birliği'nin de dikkatini çektiğine işaret ederek, bütün programlarının Avrupa Birliği tarafından fonlandığını aktardı.

Yürüttükleri faaliyetlerin güzel ve değerli olduğunu belirten Selvi, şunları söyledi:

"Biz burada göçmen kardeşlerimize hijyen bilgileri veriyoruz. Kimi noktalarda gebelik aşı takipleri yapıyoruz. Kendi toplumumuza sağlık konusunda tehditleri azaltmak için bunların aşı ve gebelik takiplerini, değişik hijyen bilincini, diş bakımı, el yüz yıkama ve benzeri eğitimleri veriyoruz. Burada Türk toplumuna ve ülkemize gelen misafirlere birlikte kurslar veriyoruz. Farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz ve bu sayede insanların hijyen yönünden de bizim toplumumuza uyumunu sağlamış oluyoruz. Bu tarif edilmez bir fayda, tarif edilmez bir katma değer. Türk Kızılayın oynamış olduğu bu rol herkes tarafından takdir ediliyor. Faydası ispatlandığı için başka illerden, yeni toplum merkezlerinin açılması için talepler gelmeye başladı. İnşallah bu toplum merkezlerini devam ettiririz. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız ile yabancı toplumun uyum çalışmalarını devam ettiririz."

"Hedefimiz, toplum merkezlerinin sürdürebilirliğini sağlamak"

Bu merkezlerde çeşitli kursların yanı sıra yabancı misafirlerin sorunlarına da çözümler üretmeye çalıştıklarını aktaran Selvi, toplum merkezlerinin, Türk hükümetinin ve devletinin başarılı göç yönetimindeki önemli sacayaklarından biri olduğunu anlattı.

Selvi, toplum merkezlerinde Suriyeliler ağırlık olmak üzere birçok milletten misafiri ağırladıklarını ve kurslara katılan Türk vatandaşlarıyla güzel bir kaynaşma örneği gösterdiklerini söyleyerek, "Bizim en önemli hedefimiz, toplum merkezlerinin sürdürebilirliğini sağlamak. Bu hizmetler, insanların hayatlarının önemli bir parçası haline geldi. Kadın, çocuk buraya geliyor. Derdi varsa burada anlatıyor. sorunu varsa gelip anlatıyor, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu hizmetleri devam ettirmek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin başarılı göç yönetimindeki en önemli saç ayağı olarak hükümetimize yardımcı rolümüzü devam ettirmek." diye konuştu.