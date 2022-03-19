Türk Kızılay, Trakya'daki savaş mağduru ailelere sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, Trakya'daki savaş mağduru ailelere sıcak yemek ulaştırıyor

19.03.2022 11:34
Türk Kızılay, Trakya'daki savaş mağduru ailelere sıcak yemek ulaştırıyor

Türk Kızılay Kırklareli Afet Yönetimi Müdürlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Türkiye'ye getirilen ailelere sıcak yemek dağıtıyor.

Türk Kızılay Kırklareli Afet Yönetimi Müdürlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Türkiye'ye getirilen ailelere sıcak yemek dağıtıyor.

Afet Yönetimi Müdürlüğünde hazırlanan üç öğün yemek, kişi sayısına göre paketleniyor.

Yemekler, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinin misafir edildiği Kredi ve Yurtlar Kurumuna getiriliyor.

Kırklareli Afet Yönetimi Müdürü Zafer Kanber, AA muhabirine, savaş mağduru ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ukrayna'nın kültürüne uygun yemekler yaptıklarını belirten Kanber, "Üç öğün yemek imkanı sunuyoruz. Keyifle tüketebildikleri yemekler yapmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Türk Kızılay olarak Trakya'da 500'e yakın savaş mağduruna hizmet ettiklerini anlatan Kanber, "Türk Kızılay bu hizmetleri bağışlarla yürütüyor, tüm halkımızın desteklerini esirgememelerini istiyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası Türkiye'ye getirilen çocuklara moral vermek için etkinlikler düzenliyor.

Kızılay gönüllüleri tarafından savaş mağduru ailelere giyecek yardımında bulunuluyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

Yemek Tarifi, Kırklareli, Savaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Trakya'daki savaş mağduru ailelere sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:20 Rus kozmonotlar Ukrayna renkli tulumlarla uzaya gitti: Destek mi, hakimiyet vurgusu mu?
11:15 Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:44:42. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, Trakya'daki savaş mağduru ailelere sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement