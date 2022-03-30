Türk Kızılay, Trakya Üniversitesinde "ücretsiz butik" açtı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Trakya Üniversitesinde "ücretsiz butik" açtı

30.03.2022 10:58
Türk Kızılay, Trakya Üniversitesinde "ücretsiz butik" açtı

Türk Kızılay Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesinde (TÜ) ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği kıyafet mağazası açtı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesinde (TÜ) ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği kıyafet mağazası açtı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk Kızılay Edirne Şubesi ve TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının iş birliğiyle Bolca Ana Yemekhanesi binasının ikinci katındaki butik açılışında, Türk Kızılayın dünyanın her yerinde mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Kızılay ekiplerinin örnek çalışmalara imza attığını belirten Tabakoğlu, "Ülkemizdeki 81 ilin neredeyse her kasabasından ve dünyanın birçok farklı coğrafyasından 41 bine yakın öğrencimiz var. Kimi ihtiyaç sahibi kimi durumu iyiyken bir anda ihtiyaç sahibi olabiliyor. Allah bu büyük millete güç ve kuvvet versin ki biz yardım eden, veren el olmaya devam edelim. Türk Kızılay Butik Mağazası'nın faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay da Türk Kızılayın 1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla savaşta yaralı ve hasta askerlere yardım amaçlı kurulan bir cemiyet olduğunu hatırlattı.

Kuruma 1935'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Kızılay ismini verdiğini belirten Çakay, "İsim babası Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etti ve biz de Türk Kızılay olarak gençlere hediye getirdik. Bu hediyeleri üniversiteye teslim edeceğiz. Onların uygun gördüğü genç öğrencilerimize hediyelerimizi takdim edecekler." dedi.

Kıyafetlerin ücretsiz alınabileceği butiğin açılışına, Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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