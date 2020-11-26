Türk Kızılay Tunceli'de çölyak hastalarına gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, Tunceli'de çölyak rahatsızlığı bulunan 87 vatandaşa gıda kolisi dağıttı.

Kızılay Tunceli Şubesi, kentte çölyak hastalığı bulunan vatandaşlar için "glütensiz olur, sensiz olmaz" ilkesiyle başlattığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Kızılay'ın imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan gönüllüler, bu kapsamda kentteki 87 çölyak hastasına, içerisinde glutensiz un, makarna, pişmaniye ve bulgur bulunan gıda paketlerinin dağıtımını yaptı.

Şube Başkanı Gökhan Arasan, yaptığı açıklamada, daima ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın taleplerini Kızılay'ın imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle karşılamaya çalışıyoruz. İlimizde çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın tespit çalışmalarına devam ediliyor. Gönüllü ekiplerimize şu ana kadar 87 çölyak rahatsızlığı olan vatandaşımıza ulaştı. 'Glütensiz olur, sensiz olmak' diyerek çıktığımız bu yolda tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."