Türk Kızılay, Türk Hematoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneğinden "kan bağışı" çağrısı - Son Dakika

Türk Kızılay, Türk Hematoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneğinden "kan bağışı" çağrısı

06.05.2021 10:37
Türk Kızılay, Türk Hematoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneğinden

Türk Kızılay, Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği ve Nobel İlaç iş birliğiyle 8 Mayıs Talasemi Günü odağında, "1 kişi kan verir, 1000'lerce kişiye umut olur" sloganıyla "1kişi1000kişi" projesi başlatıldı.

Türk Kızılay, Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği ve Nobel İlaç iş birliğiyle 8 Mayıs Talasemi Günü odağında, "1 kişi kan verir, 1000'lerce kişiye umut olur" sloganıyla "1kişi1000kişi" projesi başlatıldı.

Ortak açıklamaya göre, proje kapsamında 1kisi1000kisi.com internet sitesinde yaşam kaynağı ve tedavi aracı olarak kan, kronik hastalıkların tedavisinde kan bağışının önemi ve kan bağışı hakkında sık sorulan sorular gibi içerikler yer alıyor.

Sosyal medyada yayımlanan farkındalık filmleri, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kan Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karakaş'la çekilen uzman bilgi videolarıyla düzenli kan bağışı, kan bağışı sonrası beslenme, talasemi ve orak hücreli anemi gibi kronik kan hastalıkları hakkında farkındalık oluşturularak kan bağışı sayılarının artırılması amaçlanıyor.

Hastanedeki her 10 hastadan birinin kan nakline ihtiyacı olurken, kaza, anemi, kanser ve kalıtsal kan hastalığı olan hastaların tedavisi için sürekli kan ürünlerine gereksinim duyuluyor.

Dünyada ve Türkiye'de en sık görülen kalıtsal kan hastalığı olan talasemi hastaları, hastalık tipi ve şiddetine göre 3-4 haftada 1 kan transfüzyonuna ihtiyaç duyabiliyor. Bu hastalarda kan naklinin tedavinin ana öğesi olması sebebiyle kan bağışı hayati bir öneme sahip bulunuyor.

Kovid-19 salgınında azalan kan bağışları, kan nakli olmadan hayatlarını devam ettiremeyen hastaların zor günler geçirmesine neden oluyor. 1kişi1000kişi projesiyle salgın koşullarında azalan kan bağışı sayılarının artırılması için teşvikte bulunmak ve kronik kan hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

"Bağış sayılarının azalması hastaların zor günler geçirmesine neden oluyor"

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"İçinde bulunduğumuz salgın döneminde, ülkemizde kan bağışı sayılarının azalması, kan nakli olmadan hayatını devam ettiremeyecek hastalarımızın zor günler geçirmesine neden olmaktadır. Düzenli kan bağışı sayesinde kan ürünlerinin kesintisiz olarak temini kanser ve kalıtsal kan hastalıklarına sahip erişkin ve çocuk hastalar için hayati önem taşımaktadır. Bu kampanyayı, diğer kan bağışı kampanyalarından ayıran en önemli nokta, kanser ve kalıtsal kan hastalıklarına sahip kişiler için sıklıkla kan nakline ihtiyaç duyulduğunun vurgulanması ve bu konuda bir farkındalık yaratması olmuştur. Ayrıca bağışların azaldığı dönemde yapılan kampanyanın, hastalar ve hasta yakınlarının umudunu artırması amaçlanmıştır. Özellikle koronavirüs nedeniyle kan bağışının azaldığı bugünlerde, hijyenik koşullara sahip Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezleri'nin yeni bağışçılarını beklediğini tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü 1 kişi kan verir, 1000'lerce kişiye umut olur."

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hayri Özsan da salgında vaka sayılarının yükseldiği dönemlerde kan bağışındaki azalmanın getirdiği sıkıntıları kan hastalıklarıyla uğraşan hematologlar başta olmak üzere tüm hekimler, hasta ve hasta yakınlarının yaşadığına işaret etti.

Özsan, kan transfüzyonunun hayati öneme sahip olduğu hastaların ve ailelerinin durumlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan 1kişi1000kişi projesini desteklediklerini belirtti.

"Kan, yalnızca insanda bulunan bir ilaç olması sebebiyle bağışların sürekliliği önem arz etmektedir"

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Bağışçısı Kazanımı Müdürü Dr. Metin Kalender, Türk Kızılay Kan Hizmetlerinin faaliyetlerini ülke genelinde 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağışı merkezi, onlara bağlı kan alma birim ve ekipleriyle sürdürdüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"Kan bağışını gönüllü bağışlarla elde eden Kızılay, kanları bileşenlere ayırmakta, laboratuvar testlerine tabi tutmakta, uygun koşullarda saklamakta ve hastanelere belirli bir plan dahilinde nakil etmektedir. Kan, yalnızca insanda bulunan bir ilaç olması sebebiyle bağışların sürekliliği önem arz etmektedir. Tüm hastanelerin kan ihtiyaçları ancak bu şekilde karşılanabilmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde önemi bir kat daha artmış olan kan ihtiyacı için vatandaşlarımızın duyarlılığına güvenimiz sonsuzdur. İyilik yapmak ve hiç tanımadığı birden fazla kişiye fayda sağlayabilmek duygusuyla bağışlarını yapan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte özellikle kısıtlamaların olduğu günler başta olmak üzere herkesi kan bağışı noktalarımıza davet ediyoruz."

Kan Bağışı, Talasemi, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Türk Hematoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneğinden 'kan bağışı' çağrısı - Son Dakika


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