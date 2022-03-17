Türk Kızılay Ukrayna'daki savaş mağdurlarının yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika
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Türk Kızılay Ukrayna'daki savaş mağdurlarının yaralarını sarmaya devam ediyor

17.03.2022 15:04
Türk Kızılay Ukrayna'daki savaş mağdurlarının yaralarını sarmaya devam ediyor

Türk Kızılay, Ukrayna Kızılhaçının yetersiz kaldığı bölgelerde, savaş mağdurlarına beslenme, barınma, giyim, sağlık, hijyen gibi yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Türk Kızılay, Ukrayna Kızılhaçının yetersiz kaldığı bölgelerde, savaş mağdurlarına beslenme, barınma, giyim, sağlık, hijyen gibi yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaklaşık 3 haftadır devam eden insani krize yönelik çalışmalarını sürdüren Kızılay, bugüne kadar beslenme, barınma, bebek bezi, giyim malzemeleri, battaniye, uyku tulumu, yatak, yorgan, hijyen malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler, ilk yardım çantası gibi acil ihtiyaçlardan oluşan 12 milyon lira değerindeki 24 tır insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.

Ayrıca 3 tır daha Kızılay'ın İstanbul Anadolu Bölge Lojistik Merkezi'nden yola çıktı.

Ukrayna Kızılhaçı ile el ele çalışmalarını yürüten Kızılay, çatışma ve sınır bölgelerindeki sığınaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalışanların her türlü ihtiyacını karşılıyor.

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Ukrayna, Kızılay, Savaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Ukrayna'daki savaş mağdurlarının yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika


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