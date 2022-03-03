TÜRK KIZILAY UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR; 3 TIR DAHA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
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TÜRK KIZILAY UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR; 3 TIR DAHA GÖNDERİLDİ

03.03.2022 20:03

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya, Türk Kızılay'ın gönderdiği 3 TIR insani yardım malzemesi, Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan uğurlandı.

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya, Türk Kızılay'ın gönderdiği 3 TIR insani yardım malzemesi, Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan uğurlandı.

Türk Kızılay tarafından Ukrayna'ya insanı yardım malzemesi desteği sürüyor. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan insani yardımları taşıyan 3 TIR, Ukrayna'ya uğurlandı. Türk Kızılay Kırklareli Bölge Afet Birimi yöneticisi Bilgehan İzmirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasından dolayı sivillere insani yardım talebi gönderen Ukrayna'ya Kızılay olarak desteklerimiz devam ediyor. Daha önce de bu sahadan 5 TIR göndermiştik. Barınma malzemeleri, depolama çadırları, acil yardım ve hijyen malzemeleri gönderdik, beslenme mobil beslenme aracımız gitti. Bugün de aynı şekilde 3 TIR acil yardım malzemesi hijyen, gıda, bebek bezi,3 TIR dolu su gönderiyoruz. Bu malzemeler ve önceki giden ekiplerimiz, Ukrayna Kızılhaç yetkilileriyle birlikte dağıtımlarını yapacaklar. Bunun haricinde yine aynı sahamızda Hamzabeyli ve Kapıkule'de beslenme ünitelerimiz var. Ukrayna'dan gelen vatandaşlarımıza ilk karşılama misafirlerimizi karşıladıktan sonra beslenme su, meyve suyu buna benzer malzemeler yedirip içilip yurda gönderiyoruz dedi. (DHA)

TÜRK KIZILAY UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR; 3 TIR DAHA GÖNDERİLDİ
TÜRK KIZILAY UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR; 3 TIR DAHA GÖNDERİLDİ
TÜRK KIZILAY UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR; 3 TIR DAHA GÖNDERİLDİ

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Kızılay, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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