Türk Kızılay Ürdün'de 525 kurban kesecek - EL

Türk Kızılay, Ürdün'de 2 bin 700 aileye kurban eti dağıtmak üzere küçükbaş hayvan kesimi çalışmalarına başladı.

Türk Kızılay, Ürdün'de 2 bin 700 aileye kurban eti dağıtmak üzere küçükbaş hayvan kesimi çalışmalarına başladı.

Türk Kızılayın Ürdün Kızılay ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiği ve 2 gün sürecek program kapsamında Ürdün'deki ihtiyaç sahibi aileler ile ülkedeki Suriyeli mültecilere kurban eti dağıtılması planlanıyor.

Mafrak ilinde bugün 225 küçükbaş hayvan kesimiyle başlayan programa Türk Kızılay Gönüllü Programı Direktörü Yunus Yazıcı ile Mafrak'taki Ürdün Kızılay Şubesi Başkanı Ali eş-Şadifat da katıldı.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 525 küçükbaş hayvan kesim programında ülkenin altı farklı kentinde ihtiyaç sahibi 2 bin 700 Ürdünlü ve Suriyeli mülteci ailelere kurban eti dağıtacaklarını söyledi.

Ürdün Kızılay Şubesi Başkanı Ali eş-Şadifat ise Ürdün'deki yardım faaliyetleri için Türk Kızılaya teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı

Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık çocuğu hayatını kaybetti

Kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık boğa sahiplerini 20 kilometre peşinde koşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu aracılığıyla Mehmetçik'e bayram mesajı yolladı