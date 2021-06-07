Kızılay, üreticiyi desteklemek için karpuz alıp, dağıttı - Son Dakika

TÜRK Kızılayı Edirne Şubesi, iş insanlarının, üreticiyi desteklemek amacıyla aldığı 1 TIR karpuzu, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Edirneli bazı iş insanları, karpuz üreticilerine destek olmak amacıyla Adana'dan 1 TIR dolusu karpuz alıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için Türk Kızılayı Edirne Şubesi'ne bağışladı. Kızılay görevlileri, Yeniimaret Mahallesi'nde, ev ev gezerek karpuzları dağıttı, vatandaşlar da yetkililere teşekkür etti.