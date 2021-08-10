Türk Kızılay Urla'dan söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika

Türk Kızılay Urla, Kızılay Kadın Urla, Genç Kızılay Urla ve Kızılay Urla Engelsiz Kulüp üyeleri ve gönüllüleriyle yaklaşık 35 kişi alanda, soğuk sandviç, helva ekmek hazırlanıp dağıtıldı.

Ayrıca ayran, litrelik su, yarım litrelik su, kek, kraker, çeşitli ikramlıklar, meyve suyu desteğinde bulunuldu. Sandviçlerin yapımı için tırnak pide, lavaş ekmek, ekmek, sandviç ekmeği, kaşar peyniri, beyaz peynir, domates, salatalık, sandviçleri sarmak için streç film, kağıt havlu, ıslak mendil dağıtımı yapıldı. Maske, kafa lambası, battaniye, kıymalı pide, karpuz, soğuk su ve ayran için gece boyunca buz desteği verildi. Yangın alanında çalışan orman işçilerine gıda, su aktarımı yapabilmek ve çıkan çöplerin toplanabilmesi için büyük boy çöp torbası, buzların konulabilmesi için yeni büyük çöp kutusu, büyük boy tencere, çay yapılabilmesi için küçük tüp, çaydanlık, şeker ve çay getirildi. Köfte ekmek dağıtımı yapıldı. Yanıklara karşı yanık merhemi, suni gözyaşı damlası, oksijenli su gibi acil sıhhi yardım malzemesi getirildi.

Sabah 06.30'dan itibaren soğuk sandviç, zeytin, reçelden oluşan kahvaltılık dağıtıldı.

Türk Kızılay Urla Şubesi Başkanı Nurgül Saltık, "Bağışçılarımıza ve katkı koyan tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, bir daha afet yaşamayalım diyoruz ve Orman Müdürlüğü ve İtfaiye çalışanlarını özverili çalışmalarıyla yangının yayılmasını engelleyerek söndürdükleri için kutluyorum" dedi.