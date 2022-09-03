Rekortmen bağışçılar Ödemiş'te kan verdi - Son Dakika
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Rekortmen bağışçılar Ödemiş'te kan verdi

03.09.2022 09:58
Rekortmen bağışçılar Ödemiş'te kan verdi

Türk Kızılay ve hastanelere en fazla kan bağışı yapan isimlerden olan Emin Şahin, 445. bağışını Ödemiş'te yaptı.

Türk Kızılay ve hastanelere en fazla kan bağışı yapan isimlerden olan Emin Şahin, 445. bağışını Ödemiş'te yaptı.

Ödemiş Kızılay Kan Merkezi'nde Türkiye'nin en fazla kan bağışı yapan isimlerinden olan Emin Şahin ve Tekin Tamer, kan bağışında bulundu.

Emin Şahin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'a 278. ünite kan bağışını yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum. Ben Türkiye birincisiyim ve Türkiye ikincisi olan Tekin Tamer kardeşimle beraber geldim. Bizim gayemiz Ödemiş kan bankasında insanlarımızı kan vermeye özendirmek ve farkındalık kazandırmak. Benim Kızılay'a 277, hastanelere 167 olmak üzere toplam 444 ünite kan bağışım bulunmaktadır. Bugün yapacağım bağışla 445 olacak. Hedefim 500 ünite kan bağışı vermek."

Tekin Tamer ise Türk Kızılay'a 239. ünite kan bağışını yapacağını belirterek, "Hastanelere 30-40 tane kan vermişimdir. Benim hedefim de 500'ü geçmek." dedi.

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Kaynak: AA

Emin Şahin, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekortmen bağışçılar Ödemiş'te kan verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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