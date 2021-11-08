Türk Kızılay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere destek - Son Dakika

Türk Kızılayı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince, ilde ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı.

Siirt İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç, bu yardımda emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Kızılayın ihtiyaç sahibi aileleri her zaman destek sunduğunu ifade eden Altunç, "Türk Kızılay yıl içinde ihtiyaç sahibi 8 bine yakın aile ferdine giyim yardımı yaptı. Aralık ayına kadar da yardımlarımız devam edecek. ÖNDER İmam Hatipliler Derneğiyle ortak çalışmalarımız sonucu bugün de hayırseverlerden 3 bin 319 giyim yardımı temin edildi. 250'si dağıtıldı, geri kalanlar da okulların ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılacak." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Siirt İl Başkanı Sabahattin Ataker de yardımların il geneli tüm imam hatip ortaokulu ve liselerdeki öğrencileri kapsayacağını dile getirerek, "Önümüzdeki hafta da 3 bin 700 öğrenci için giyim yardımı gelecek. Toplamda 7 bin dolayında öğrenciyi giydireceğiz." diye konuştu.

Daha sonra yardımlar Türk Kızılay gönüllüleri ve dernek yetkililerince öğrencilere dağıtıldı.