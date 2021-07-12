Üye Girişi
Türk Kızılay, vekalet kurban paylarını 5,5 milyon kişiye ulaştıracak - Son Dakika

Türk Kızılay, vekalet kurban paylarını 5,5 milyon kişiye ulaştıracak

12.07.2021 21:37
Türk Kızılay, vekalet kurban paylarını 5,5 milyon kişiye ulaştıracak, System.String[]

İzmir'de Türk Kızılay Bornova yeni hizmet merkezi açılışına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İslami usullere göre kesilen kurban paylarımız, kavurma konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İzmir'de Türk Kızılay Bornova yeni hizmet merkezi açılışına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İslami usullere göre kesilen kurban paylarımız, kavurma konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Yaklaşık 5,5 milyon insana bu konservelerimiz ve kurban paylarımız ulaşmış olacak." dedi.

Erzene Mahallesi'nde düzenlenen yeni hizmet merkezi açılışa katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Türk Kızılay girişinde bulunan "İyilik kime yakışmaz ki?" sloganını okuyarak, "İyilik, iyilik yapana yakışır." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık da ülke genelinde pek çok noktada şubelerinin olduğunu belirterek, "Bu duraklardan memleketimizin tüm illerinde, ilçelerinde, yakın zamanda tüm mahalle ve köylerinde inşallah olacak ve milletimizin ihtiyaç duyduğu ilk anda ona elini uzatmaya ve yardımcı olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

İzmir depremine de değinen Kınık, "İzmir'de yaşadığımız deprem şunu gösterdi ki bizim bu bölgelerde daha ciddi kapasiteler oluşturmamız, riskleri azaltmamız ve müdahale kapasitelerini artırmamız gerekiyor. Bu çerçevede olmak üzere, bu bölgeye çok büyük bir Kızılay lojistik yatırımı düşüncemiz var ve çok yakın zamanda hayata geçireceğiz. Hem İzmir'in hem de ona lojistik destek sağlayacak olan Manisa bölgesinin, bu insani yardım ve afet lojistik noktasında ciddi bir kapasitesi olacak." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından, İduğ, Kınık, İzmir Kızılay Başkanı Kerem Baykalmış ve Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, yeni hizmet merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Yeni hizmet binasını gezerek yetkililerden bilgiler alan Kınık, Kurban Bayramı öncesinde başlayan ve devam eden çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Vekaletle kurban organizasyonlarının yurt içinde ve dışında devam ettiğini anımsatan Kınık, şunları kaydetti:

"21 farklı ülkede yaklaşık 151 bin kurban hisse payımız, vekalet veren vatandaşlarımızı bekliyor. Yurt içi kurban kotamız dolmak üzere ve kısa bir süre içerisinde muhtemelen dolacak. Kızılay'ımızın bir modeli var, yurt içindeki Et ve Süt Kurumumuzla birlikte İslami usullere göre kesilen kurban paylarımız, kavurma konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Yaklaşık 5,5 milyon insana, bu konservelerimiz ve kurban paylarımız ulaşmış olacak."

Bayram sürecinde vatandaşlara ve çocuklarına bayramlık ulaştırmaya devam ettiklerini aktaran Kınık, "Bu geleneği de sürdürmeye gayret ediyoruz. Kızılay'ımızın ülke genelindeki 26 aşevi ve bütün şubelerimiz gerek kurban paylarını vatandaşlarımıza yemekleri içerisinde gerekse de konserve olarak dağıtıma devam edecek. Bir taraftan da şubelerimiz aynı zamanda bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine bayramlıklarını ulaştırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Mustafa İduğ, Kızılay, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, vekalet kurban paylarını 5,5 milyon kişiye ulaştıracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor 21:32 Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı 21:18 Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 20:58 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi
Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı 20:35 Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi 20:09 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi 19:39 Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü 18:46 Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi         
21:43
Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti         
21:22
Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz         
21:06
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı         
20:40
Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı         
20:18
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor         
19:43
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti         
18:51
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 22:05:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay, vekalet kurban paylarını 5,5 milyon kişiye ulaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement