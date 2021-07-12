Türk Kızılay, vekalet kurban paylarını 5,5 milyon kişiye ulaştıracak - Son Dakika

İzmir'de Türk Kızılay Bornova yeni hizmet merkezi açılışına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İslami usullere göre kesilen kurban paylarımız, kavurma konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Yaklaşık 5,5 milyon insana bu konservelerimiz ve kurban paylarımız ulaşmış olacak." dedi.

Erzene Mahallesi'nde düzenlenen yeni hizmet merkezi açılışa katılan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Türk Kızılay girişinde bulunan "İyilik kime yakışmaz ki?" sloganını okuyarak, "İyilik, iyilik yapana yakışır." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık da ülke genelinde pek çok noktada şubelerinin olduğunu belirterek, "Bu duraklardan memleketimizin tüm illerinde, ilçelerinde, yakın zamanda tüm mahalle ve köylerinde inşallah olacak ve milletimizin ihtiyaç duyduğu ilk anda ona elini uzatmaya ve yardımcı olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

İzmir depremine de değinen Kınık, "İzmir'de yaşadığımız deprem şunu gösterdi ki bizim bu bölgelerde daha ciddi kapasiteler oluşturmamız, riskleri azaltmamız ve müdahale kapasitelerini artırmamız gerekiyor. Bu çerçevede olmak üzere, bu bölgeye çok büyük bir Kızılay lojistik yatırımı düşüncemiz var ve çok yakın zamanda hayata geçireceğiz. Hem İzmir'in hem de ona lojistik destek sağlayacak olan Manisa bölgesinin, bu insani yardım ve afet lojistik noktasında ciddi bir kapasitesi olacak." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından, İduğ, Kınık, İzmir Kızılay Başkanı Kerem Baykalmış ve Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, yeni hizmet merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Yeni hizmet binasını gezerek yetkililerden bilgiler alan Kınık, Kurban Bayramı öncesinde başlayan ve devam eden çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Vekaletle kurban organizasyonlarının yurt içinde ve dışında devam ettiğini anımsatan Kınık, şunları kaydetti:

"21 farklı ülkede yaklaşık 151 bin kurban hisse payımız, vekalet veren vatandaşlarımızı bekliyor. Yurt içi kurban kotamız dolmak üzere ve kısa bir süre içerisinde muhtemelen dolacak. Kızılay'ımızın bir modeli var, yurt içindeki Et ve Süt Kurumumuzla birlikte İslami usullere göre kesilen kurban paylarımız, kavurma konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Yaklaşık 5,5 milyon insana, bu konservelerimiz ve kurban paylarımız ulaşmış olacak."

Bayram sürecinde vatandaşlara ve çocuklarına bayramlık ulaştırmaya devam ettiklerini aktaran Kınık, "Bu geleneği de sürdürmeye gayret ediyoruz. Kızılay'ımızın ülke genelindeki 26 aşevi ve bütün şubelerimiz gerek kurban paylarını vatandaşlarımıza yemekleri içerisinde gerekse de konserve olarak dağıtıma devam edecek. Bir taraftan da şubelerimiz aynı zamanda bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine bayramlıklarını ulaştırmaya devam ediyor." diye konuştu.