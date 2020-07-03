Türk Kızılay vekaletle kesilen kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika

Türk Kızılayı Kadıköy Şubesi Başkanı Habip Kiraz, hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildirdi.

Habip Kiraz, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde "Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye" sloganıyla vekaletle kurban kesim kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Kiraz, 2007 yılından bu yana yürüttükleri Kızılay Kurban Modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız. Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak kesilecek. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak. Zaman kavramı olmaksızın mazlum ve mağdurların yanında olan Türk Kızılay'ın hedefine ulaşabilmesi için sizin vereceğiniz destek büyük önem taşıyor. Her dönemde olduğu gibi Kızılayı bir kez daha sahipleneceğinize inanıyorum."