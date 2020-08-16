Türk Kızılay, yardımlarıyla Lübnanlıların gönüllerini fethetmeye devam ediyor - Son Dakika

Türk Kızılay, yardımlarıyla Lübnanlıların gönüllerini fethetmeye devam ediyor

Lübnan'da ağır can ve mal kayıplarına yol açan şiddetli patlamanın ardından bölgeye intikal eden Türk Kızılay ekibi, patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'na yakın bölgeler başta olmak üzere şehirdeki yardım faaliyetleriyle halkın gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Türk Kızılay, yardımlarıyla Lübnanlıların gönüllerini fethetmeye devam ediyor, System.String[]

Lübnan'da ağır can ve mal kayıplarına yol açan şiddetli patlamanın ardından bölgeye intikal eden Türk Kızılay ekibi, patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'na yakın bölgeler başta olmak üzere şehirdeki yardım faaliyetleriyle halkın gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Türk Kızılay Genel Müdür Danışmanı Yasir Feten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli patlamanın meydana geldiği ilk andan itibaren Lübnan'a arama kurtarma çalışmaları için intikal eden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Sağlık Bakanlığı ekipleriyle bölgedeki insani yardım faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Türkiye'den askeri kargo uçağıyla gelen yardımların yanı sıra buradan temin ettikleri gıda malzemeleriyle de ihtiyaç sahibi Lübnanlıların yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getiren Feten, bu zor dönemde yalnız bırakmadıkları Lübnan için yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'na yakın olması hasebiyle en çok zarar gören mahallelerden biri olan Eşrefiyye bölgesinde bugün yardım dağıtımında bulunduklarını aktaran Feten, "Yarın ve sonrasında ise diğer bölgelerdeki insani yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye sevgisini diğer coğrafyalarda gördüğümüz gibi Lübnan'da da gördük"

Türk Kızılay yetkilisi Feten, yardımseverlere seslenerek, "Bu vesileyle bağışçılarımızdan yardım talebinde bulunuyoruz. Lübnan yazıp 2868'e mesaj göndermelerini ya da banka hesaplarımıza Lübnan için yardımlarını bekliyoruz. Kendilerine şimdiden de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın çok mezhepli yapıya sahip bir ülke olduğuna işaret eden Feten, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bir Hristiyan mahallesindeyiz, gayet güzel karşılandık, Bugün buradayız ve yarın başka mahallede olacağız. Lübnan'da her gittiğimiz mahallede yüzlerde tebessüm görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'ye olan sevgiyi, tıpkı diğer coğrafyalarda gördüğümüz gibi Lübnan'da görmüş oluyoruz."

" Orta Doğu'da Türkiye'yi seven insanlar çok fazla"

Türk Kızılayın "Beyrut yaralı, uzat elini" kampanyası kapsamında Lübnan'daki yardım dağıtım çalışmalarına, Arap dünyasında oldukça ünlü olan CZN Burak Restoran'ın sahibi Burak Özdemir de katıldı.

Lübnan ve diğer Arap ülkelerinde "Şef Burak" olarak bilinen Özdemir, Türk Kızılay ile insani yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Lübnan'da olduklarını belirterek, "Gerçek kahramanlar olan Türk Kızılaya teşekkür ederim, onların burada çok büyük emekleri oldu." dedi.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamadan hemen sonra Türk Kızılayın buraya intikal ettiğini ve kendilerinin de bu faaliyetlere katılmak üzere birkaç günlüğüne geldiklerini dile getiren Özdemir, "Arapça bildiğimden çok sayıda Arap arkadaşım var. Orta Doğu'da Türkiye'yi seven insanlar çok fazla." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya çok üzüldüğünü ve Lübnanlıların Türkiye'ye olan sevgilerinin aşikar olduğunu anlatan Özdemir, "Ben de Lübnan için bir organizasyon yapmaya karar verdim. Kızılayımızın Lübnan için bir kampanya başlattığını gördüm ve kendilerine destek amacıyla bugün onlarla burada bulunuyorum." dedi.

Özdemir, Lübnan'da yardım dağıtımı sırasında çok büyük ilgiyle karşılaştıklarını ve insanların Türkiye'ye olan sevgilerini gösterdiklerini söyledi.

Türk Kızılaya yaptığı insani yardımlar için teşekkür ederen Özdemir, herkesi bu yardımlara katılmaya davet etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 179 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu belirtilişti.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

Türkiye, Lübnan'ın yardımına koştu

Türkiye, patlamanın ardından aralıklarla sağlık ve insani yardım malzemeleri yüklü iki A400 tipi kargo uçağını Lübnan'a göndermişti.

AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay ekipleri, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hemen Lübnan'a hareket etmişti.

Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu da patlamayla sarsılan Beyrut'a gelerek arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerine destekte bulundu.

Bu arada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) şiddetli patlamada tahıl silolarının zarar görmesi nedeniyle oluşan acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 400 ton buğday yardımını ilerleyen günlerde Lübnan'a ulaştırması bekleniyor.

Kızılay, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, yardımlarıyla Lübnanlıların gönüllerini fethetmeye devam ediyor - Son Dakika
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