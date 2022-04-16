Türk Kızılay Yemen'de 270 yetime iftar verdi - Son Dakika

Türk Kızılayın Yemen'in geçici başkenti Aden'de yerlerinden edilmiş 270 yetim ve ailesine iftar verdiği bildirildi.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine, ramazanda Aden'de ihtiyaç sahipleri, engelliler ve yetimlerden oluşan 3500 kişiye iftar verilmesinin planlandığını söyledi.

Ubeyd, el-Mansura kentinde 270 yetim ve ailesine verilen iftarla bunun tamamlandığını dile getirdi.

Türk Kızılay, ramazanın başından bu yana Aden kentinin çeşitli bölgelerinde 3 bin 230 sığınmacı, engelli ve yetime iftar yemeği ulaştırdı.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.