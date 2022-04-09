Türk Kızılay, Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı

09.04.2022 22:04
Türk Kızılay, Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı

Türk Kızılay, Yemen'in Ebyen kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, Yemen'in Ebyen kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yardımları hakkında bilgi verdi.

Ebyen'de ihtiyaç sahibi, engelli ve yetimlerin ailelerine 500 gıda kolisi verildiğini belirten Ubeyd, ramazan ayındaki yardım programı kapsamında Yemen'in 6 kentinde toplam 5 bin gıda kolisi dağıtılacağını söyledi.

Ubeyd, söz konusu yardımların Türkiye'nin savaştan zarar gören Yemenlilerin acılarını hafifletmek için insani yardım ulaştırma konusundaki hassasiyetinin yansıması olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Engelli, Kızılay, Yemen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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