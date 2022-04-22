Türk Kızılay, Yemen'de ramazan ayının başından bu yana 5 bin gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Yemen'de ramazan ayının başından bu yana 5 bin gıda kolisi dağıttı

22.04.2022 19:48
Türk Kızılay, Yemen'de ramazan ayının başından bu yana 5 bin gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay, uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'in 6 vilayetinde ramazan ayı başında başlattığı 5 bin gıda kolisi dağıtım kampanyasını tamamladı.

Türk Kızılay, uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'in 6 vilayetinde ramazan ayı başında başlattığı 5 bin gıda kolisi dağıtım kampanyasını tamamladı.

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.

Aden'in Tevahi ilçesine bağlı El-Kalua Mahallesi'nde bugün 257 gıda kolisi dağıtıldığını belirten Ubeyd, "Böylece ramazan ayının başında Yemen'in 6 vilayetinde sığınmacılar, özel ihtiyaç sahipleri ve yoksul ailelere yönelik başlattığımız yardım kampanyasını bugün tamamlamış olduk." dedi.

Türk Kızılay, ramazan ayı kapsamında Aden, Lahic, Ebyen, Hadramevt, Taiz ve Dali kentlerinde 5 bin gıda kolisi dağıtma kampanyası başlatmıştı.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Türk Kızılay, Yemen'de ramazan ayının başından bu yana 5 bin gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay, Yemen'de ramazan ayının başından bu yana 5 bin gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay, Yemen'de ramazan ayının başından bu yana 5 bin gıda kolisi dağıttı
Türk Kızılay, Yemen'de ramazan ayının başından bu yana 5 bin gıda kolisi dağıttı

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Kızılay, Yemen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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