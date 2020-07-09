Türk Kızılay Yemen'deki ihtiyaç sahibi engellilere gıda yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Türk Kızılay, Yemen'deki ihtiyaç sahibi engelli kişilere bu ay da 450 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden, Taiz ve Hadramevt kentlerinde 100'er, Marib'de ise 150 gıda kolisinin engelli kişilere ulaştırıldığını ifade etti.

Aydın, söz konusu kentlerde mayıs ayında başlatılan kampanya kapsamında her ay aynı miktarda yardımlarla eylüle kadar toplam 2 bin 250 gıda kolisi dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk Kızılay, ramazan ayında da Yemenli ihtiyaç sahiplerine 14 bin 500 gıda kolisi ulaştırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.