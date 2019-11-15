Türk Kızılay yeni yatırımlar yapacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bursa'daki Kızılay'ın insani yardım, toplum sağlığı ve afet temelli kapasitelerini artırmak için Bursa şehrine güzel yatırımlarımız olacak." dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesinin çalışmalarını değerlendirmek üzere kente gelen Kınık, Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile temaslarda bulundu.

Vali Yakup Canbolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Kınık, Kozahan'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretler kapsamında kentteki faaliyetleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.

"Bursa'ya yönelik güzel müjdelerimiz var. Bursa'daki Kızılay'ın insani yardım, toplum sağlığı ve afet temelli kapasitelerini artırmak için Bursa şehrine güzel yatırımlarımız olacak." diyen Kınık, Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin Onursal Başkanı olan Canbolat ile Aktaş'ın, önlerini açtığını söyledi.

Kınık, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa'yı ziyaretinden sonra şehre bir müjde olarak vermiş olduğu Hanlar Bölgesi'ndeki yeni kent düzenlemesiyle alakalı olarak, bizim o bölgede bir gayrimenkulümüz vardı. Bu gayrimenkulün yerine farklı bir yerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın önerileri oldu. Bu anlamda olumlu bir süreç işliyor. Öyle olursa orada Kızılay'ın hastane olarak işlettiği yer takas edilecek. Kente bir meydan kazandırılacak. Onun dışında şehrin içinde Kızılay Lojistik Merkezi yapılmasıyla alakalı Valimizin destekleri var. O çerçevede Bursa Şehir Hastanesinin yakınlarında kapasiteyi oluşturmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kızılay Bursa Şubesinin kentteki toplum merkezi ve kan merkeziyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Bursa potansiyeli çok yüksek olan bir şehrimiz. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ın da bu şehrin potansiyelini seferber etmesiyle beraber Kızılay faaliyetlerimiz canlandı. Bundan sonra da çabalarımıza devam edeceğiz. Kızılay'ın hem hayır faaliyetleri hem de gelir getirici faaliyetleri açısından Bursa gerçekten bereketli bir ilimiz. Osmanlının başkentliğine yakışır bir potansiyelle bize destek veriyor. Biz de merkezden elimizden geldiği kadar bu faaliyetleri artırmaya gayret ediyoruz. Onun dışında da Kızılay'ın Bursa'nın içinde de üretim ve sanayi noktasında gelir getirici yatırımları olacak. Bu çerçevede Bursa Büyükşehir Belediyesi ile temaslarımız devam ediyor."