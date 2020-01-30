Türk Kızılay, yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücülere ikramda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay, yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücülere ikramda bulundu - Son Dakika

Türk Kızılay, yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücülere ikramda bulundu

6 saat önce

Türk Kızılay ekipleri, D-100 kara yolu Düzce kesiminde kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

Türk Kızılay, yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücülere ikramda bulundu, System.String[]

Türk Kızılay ekipleri, D-100 kara yolu Düzce kesiminde kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

Akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'na çıkamayan tırlar yolda durmak zorunda kaldı. Bu nedenle ulaşımda yaşanan aksamadan dolayı sürücüler, Karanlıkdere mevkisinde bekletildi.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü ekipleri de sürücülere, trafik ve Karayolları ekiplerine ulaşarak ikramlarda bulundu.

Merkez Müdürü Zafer Kamber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu Dağı geçişinin ulaşımda önemli ana arterlerden biri olduğunu söyledi.

Bölgede kış mevsiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Kızılay olarak hazırlıklarını yaptıklarını belirten Kamber, "En az 5 bin kişiye göre hazırlık yaptık. Bu gece itibarıyla yaklaşık 15-20 tır şoförümüzün imdadına yetiştik. Bu faaliyetimiz gece boyunca devam edecek." diye konuştu.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yoluna yönelik hazırlıkların yapıldığını aktaran Kamber, "Sürücülere çay, kahve, çorba, kek ve su ikramlarımız oluyor. Bunun dışında ihtiyaç olması halinde battaniye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Karayolları personelleri, emniyet mensupları bu işin en çok kahrını onlar çekiyorlar. Onlara da ikramlar yapıyoruz." dedi.

Kızılay, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avusturya'da 'Bozkurt' işareti yapan 4 Türk otobüs şoförünün işine son verildi
Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 04:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay, yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücülere ikramda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]