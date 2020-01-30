Türk Kızılay, yoğun kar nedeniyle yolda kalan sürücülere ikramda bulundu - Son Dakika

Türk Kızılay ekipleri, D-100 kara yolu Düzce kesiminde kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

Akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'na çıkamayan tırlar yolda durmak zorunda kaldı. Bu nedenle ulaşımda yaşanan aksamadan dolayı sürücüler, Karanlıkdere mevkisinde bekletildi.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü ekipleri de sürücülere, trafik ve Karayolları ekiplerine ulaşarak ikramlarda bulundu.

Merkez Müdürü Zafer Kamber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu Dağı geçişinin ulaşımda önemli ana arterlerden biri olduğunu söyledi.

Bölgede kış mevsiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Kızılay olarak hazırlıklarını yaptıklarını belirten Kamber, "En az 5 bin kişiye göre hazırlık yaptık. Bu gece itibarıyla yaklaşık 15-20 tır şoförümüzün imdadına yetiştik. Bu faaliyetimiz gece boyunca devam edecek." diye konuştu.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yoluna yönelik hazırlıkların yapıldığını aktaran Kamber, "Sürücülere çay, kahve, çorba, kek ve su ikramlarımız oluyor. Bunun dışında ihtiyaç olması halinde battaniye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Karayolları personelleri, emniyet mensupları bu işin en çok kahrını onlar çekiyorlar. Onlara da ikramlar yapıyoruz." dedi.