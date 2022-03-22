Türk Kızılay, Zonguldak'ta ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunacak - Son Dakika

Türk Kızılay Zonguldak Şubesince ramazan ayı öncesinde ilk etapta 100 kişiye giysi yardımı yapılacak.

Şube başkanı Serap Elibol, gazetecilere, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere genel merkezden kıyafet kolilerinin geldiğini belirtti.

Elibol, 25 hane belirlediklerini aktararak, "Bunun haricinde bir de mevcut kolilerimizden kendimiz hazırlayacağız. Yardım malzemelerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kendi vatandaşımızın haricinde mültecilerimize de verme taraftarıyız. Tespit edeceğiz, ihtiyacı olan kişilere vereceğiz." dedi.