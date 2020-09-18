Türk Kızılayda gönüllülük hizmeti vermek şartıyla uzlaştılar - Son Dakika

Düzce'de bir kadın, hakaret gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski eşiyle Türk Kızılaya 40 saat gönüllü çalışma şartıyla uzlaşmaya vardı.

Y.Y'nin cep telefonuna mesaj yoluyla hakaretlerde bulunduğu iddiası ile eski eşi K.Y. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi Y.Y, şüpheli K.Y'nin Türk Kızılay Düzce Şubesinde gönüllü çalışmasını istedi.

Teklifi kabul eden K.Y, Türk Kızılay Düzce Şubesinde günlük 8 saat olmak üzere toplam 40 saat gönüllük esasına göre çalışmalara katıldı.