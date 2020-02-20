Türk Kızılaydan 265 Pakistanlı öğrenciye kırtasiye yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, 265 anaokulu ve ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Başkent İslamabad'ın Bari İmam bölgesindeki Maşal İlkokulunda yapılan yardım dağıtım törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri İlhami Ayrancı, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Camilo, burada yaptığı konuşmada, yardımın, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitime ara verme tehlikesi bulunan öğrencilere yapıldığını söyledi.

İmkansızlıklara rağmen öğrencilerin eğitimden vazgeçmediğini belirten Camilo, "265 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk." dedi.

Türk Kızılay, öğrencilere, içinde bisküvi ve çikolatadan oluşan bir gıda paketi de hediye etti.