Türk Kızılaydan 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla ramazanda sıcak yemek desteği - Son Dakika
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Türk Kızılaydan 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla ramazanda sıcak yemek desteği

17.04.2022 11:40
Türk Kızılaydan 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla ramazanda sıcak yemek desteği

Türk Kızılay, ramazanda Türkiye genelindeki 31 aşevi, 74 mobil ikram aracı ve şubeleriyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği veriyor.

Türk Kızılay, ramazanda Türkiye genelindeki 31 aşevi, 74 mobil ikram aracı ve şubeleriyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği veriyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışlarıyla Türkiye ile 24 ülkede ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılayın aşevlerinde de ihtiyaç sahipleri için yemekler hazırlanıyor.

Türkiye genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, ramazan ayında da şubeleriyle vatandaşlara iftarlık ve sahurluk yemek veriyor. Kurum, aşevlerine gelemeyen yaşlı ve hastaların yemeklerini de sefer taslarında hazırlayarak Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz gönüllüleriyle kapılara kadar götürüyor.

Bağışçılarının desteğiyle ihtiyaç sahiplerine 110 yıldır hijyenik ortamlarda, besin değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak yemekleri ulaştıran Kızılay, ramazan boyunca da 3,8 milyon kişilik 76 milyon lira değerinde sıcak yemek desteği verecek.

Ramazan yardımlarını Türk Kızılayla ulaştırmak isteyenler, "www.kizilay.org.tr" internet adresi ile 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyor.

Hayırseverler ayrıca tüm operatörlerden 1877'ye FİTRE, FİDYE, İFTAR ve SAHUR kelimelerinden birini yazarak 40 liralık, BAĞIŞ yazıp 2868'e mesaj göndererek de 10 liralık bağışta bulunabiliyor. ???????

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Türkiye, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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