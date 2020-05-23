Türk Kızılaydan 370 çocuğa bayramlık - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından, Hatay'ın Antakya ilçesindeki 370 çocuğa Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Türk Kızılay Antakya Şube Yöneticisi Mustafa Alp, yaptığı açıklamada, şehit ve yetim çocukları ile ihtiyaç sahibi aileleri bayramda yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Toplam 370 çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet aldıklarını dile getiren Alp, "Antakya Şubesi olarak toplamda 8 ekiple bunların dağıtımını yaptık. Bağışçılarımızdan ve gönüllülerimizden Allah razı olsun." dedi.

Ramazan ayı boyunca da 6 bin yardım kolisi dağıttıklarını belirten Alp, ayrıca 2 bin aileye de nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.