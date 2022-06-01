Türk Kızılaydan 500 ihtiyaç sahibi Afgan aileye gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılaydan 500 ihtiyaç sahibi Afgan aileye gıda yardımı

01.06.2022 12:09
Türk Kızılaydan 500 ihtiyaç sahibi Afgan aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Afgan Kızılayı yerleşkesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afgan Kızılayı Başkan Yardımcısı Mevlevi Nureddin Turabi katıldı.

Törenin ardından 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

Her aileye, 5 kilogram sıvı yağ, birer battaniye ve kıyafet ile bakliyat, şeker, çay, makarna, salça gibi ürünleri içeren 36 kilogramlık gıda kolileri dağıtıldı.

Törenle Türkiye'den Afganistan'a insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunma hedefiyle gönderilen 4 "İyilik Treni"nin getirdiği malzemelerin tüm dağıtımı da tamamlandı.

50 bin aileye yardım götürüldü

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, 4 "İyilik Treni"nin toplamda 5 bin tona yakın insani yardım malzemesi getirdiğini, bunların ülkedeki 34 vilayette birkaç defa dağıtıldığını söyledi.

Afganistan halkına Türkiye ve kurumlarının yardımlarının süreceğini vurgulayan Erginay, şunları kaydetti:

"Toplamda bu İyilik Trenleri ile gelen insani yardımlardan 50 bin aileye doğrudan ulaşmış bulunmaktayız. Bir de dolaylı yoldan ulaştığımız on binlerce kişi ve aile var. Bu da Türkiye'nin ve Türk halkının Afganistan'ı bir bütün olarak bütünüyle kucakladığını, her bir ferdini, her bir vilayetini kucakladığını göstermektedir."

Afgan Kızılayı Başkan Yardımcısı Mevlevi Nureddin Turabi de ülkede yaşanan ekonomik krizin herkesi derinden etkilediğini belirterek, yardımların sürmesi temennisinde bulundu.

Turabi, yardımlardan dolayı Türkiye ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'da Uluslararası Süt Günü'nü kutladı Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'da Uluslararası Süt Günü'nü kutladı Türk triatlerler, yurt dışında katıldıkları turnuvalarda dikkat çekti Türk triatlerler, yurt dışında katıldıkları turnuvalarda dikkat çekti
Kaynak: AA

Türkiye, Kabil, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan 500 ihtiyaç sahibi Afgan aileye gıda yardımı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılaydan 500 ihtiyaç sahibi Afgan aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement