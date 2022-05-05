Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı

05.05.2022 16:14
Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Tahiye Mesken Yetimhanesi'ne 1500 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Tahiye Mesken Yetimhanesi'ne 1500 koli gıda yardımında bulundu.

Yetimhanede düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Taliban yönetiminin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Abdul Valid Saranval, Afganistan Yetimhaneler Müdürü Feyzan Ahmed Kaker, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılayın Kabil Ofisi yetkilileri katıldı.

Türkiye'den Afganistan'a insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı olması amacıyla gönderilen "İyilik Trenleri"nin 4'üncüsünün taşıdığı malzemelerden 1500 gıda kolisi, Tahiye Mesken Yetimhanesi yetkililerine teslim edildi.

Yardımların, burada yaşayan Afgan yetimlerin 4 aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacağı, her bir kolinin 22 kilogram ağırlığında olduğu ve bakliyat, şeker, makarna, sıvı yağ ile çay içerdiği öğrenildi.

Afganistan genelindeki yetimhanelerde kullanılmak üzere 750 halı da Afganistan Yetimhaneler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

5 bin tona yakın insani yardım ulaştı

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, çatışmalar, kuraklık ve Kovid-19 salgını gibi birçok faktör nedeniyle Afganistan'da insani yardım ihtiyacı doğduğunu belirterek, Türkiye'nin ağustostan bu yana ülkeye birçok alanda insani yardımda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'den gönderilen 4 İyilik Treni ile şu ana kadar 5 bin tona yakın insani yardımın ülkeye ulaştığını aktaran Erginay, şöyle devam etti:

"Umuyoruz ki bir gün gelir ve bu insani yardıma ihtiyaç duymayacaktır Afganistan ve Afgan halkı. Bunun için hep birlikte el birliğiyle çalışmaktayız. Türkiye, bu dönem içerisinde Afganistan'da çok çeşitli yardımlarda bulunmuştur. Bu yardımların en sembolik olanı da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afganistan'a gönderilen ve 4'üncüsü birkaç hafta önce Afganistan'a ulaşan İyilik Trenleridir."

Yardımların Afganistan'ın tüm vilayetlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurgulayan Erginay, Türk kurumlarının bundan sonra da çeşitli alanlarda yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Erginay, son günlerde ülke genelinde meydana gelen seller nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Taliban yönetiminin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Abdul Valid Saranval da Afganistan'da son 20 yılda meydana gelen çatışmaların insani krizi derinleştirdiğini söyleyerek, insani yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Yardımlar, 34 vilayete dağıtılıyor

Afgan halkının içinde bulunduğu insani krizin hafifletilmesine katkı sunması için Türkiye'den yola çıkan ilk "İyilik Treni" 7 Şubat'ta Afganistan'a ulaşmış ve yardımların tüm vilayetlere dağıtımı başlamıştı.

4'üncü "İyilik Treni" ile gelen yardımların ülkedeki 34 vilayete dağıtımı sürüyor.

Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı
Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı
Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı
Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı
Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı

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Afganistan, Kabil, Afgan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Afgan yetimlere gıda yardımı - Son Dakika


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