Türk Kızılaydan Azerbaycan'a gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da yaklaşık 4 bin aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başladı.

Türk Kızılayın hazırladığı gıda paketleri, Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin katıldığı törenin ardından Bakü'den kamyonlara yüklenerek farklı illerde yaşayan şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Temel gıda malzemelerinin bulunduğu koliler Azerbaycan Kızılayı gönüllülerinin de katkısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Kafkasya Bölge Ekip Başkanı Semih Paslı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türk Kızılayın bölgede uzun yıllardır birçok faaliyet gerçekleştirdiğini bildirdi.

Paslı, bugün de ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi amacıyla bağışçıların emanetlerini bölgelerde kapı kapı dolaşarak ulaştırmayı planladıklarını belirtti.

Gıda kolilerinin içeriğinin çok zengin olduğunu ifade eden Paslı, yaklaşık 4 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Azerbaycan Kızılayı Genel Sekreteri Ceyhun Mirzeyev de Türk Kızılay ile "bir millet, iki devlet" ilkesiyle iş birliği yaptıklarını söyledi.

Mirzeyev, Türk Kızılayın Azerbaycan'da birçok faaliyette bulunduğunu hatırlatarak "İşgalden kurtarılan bölgelerde de bir dizi projeler planlanıyor. O bölgelerde Azerbaycan Kızılayının ofislerinin (Türk Kızılayın destekleriyle) yeniden kurulması gündemde." diye konuştu.