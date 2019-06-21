Son Dakika Haberleri: Türk Kızılaydan bağışçılara madalya
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Türk Kızılaydan bağışçılara madalya

1 saat önce

Türk Kızılay tarafından "Dünya Kan Bağışçıları Günü" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen törende, düzenli kan bağışlayan kişiler madalya ve plaketle ödüllendirdi.

Türk Kızılaydan bağışçılara madalya, System.String[]
Türk Kızılay tarafından "Dünya Kan Bağışçıları Günü" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen törende, düzenli kan bağışlayan kişiler madalya ve plaketle ödüllendirdi.
Törende, 45 kez kan bağışında bulunan 7 bağışçıya plaket takdim edilirken, 35 bağış yapan 24 kişiye altın madalya, 25 defa kan bağışında bulunan 144 bağışçıya da gümüş madalya verildi.
Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür, törendeki konuşmasında kan bağışının önemine değindi. Kan bağışının hayat kurtardığını vurgulayan Gür, "Bunlar çok ciddi bir emeğin ürünü. Yaklaşık 15 yıllık bir süreç. Hem ulvi bir gaye hem de sabır var. Her ikisi de alkışlanmaya değer. Tüm kan bağışçılarımızı kutluyor, tebrik ediyorum." diye konuştu.
Programa İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Mersin Kızılay Kan Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı ve bağışçılar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Mersin, Kızılay, Güncel
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