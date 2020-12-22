Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye 'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenmişti.

Suriye 'de ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullara da destek oluyor.

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