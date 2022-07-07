Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli

07.07.2022 16:35
Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli

Türk Kızılay, Bartın'da selden etkilenen iki anne adayına ulaşarak ev temizliği ve tadilat çalışmalarına destek oldu.

Türk Kızılay, Bartın'da selden etkilenen iki anne adayına ulaşarak ev temizliği ve tadilat çalışmalarına destek oldu.

Sel ve taşkının yaşandığı kentte yaraların sarılması için çalışmalara devam eden Kızılay gönüllüleri, afetzedelerin beslenme ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor.

Sahada görev yapan personel ve gönüllüler dışında vatandaşlara gün boyu su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtan Türk Kızılay, selden etkilenen evlerde oturan iki anne adayına da ulaştı.

Anne adaylarının ev temizliği ve tadilat çalışmalarına destek verilirken, doğum öncesi ve sonrası ihtiyaçlar hususunda da planlama yapıldı. Anne adaylarının hastane sürecini de Kızılay Bartın Şube Başkanlığının girişimiyle kentteki özel bir hastane üstlendi.

"Kızılaya ithafen çocuğumun isimini Öykü Hilal koyacağız"

Hastanede doğum için yatışı yapılan anne adayı Songül Elmacı, AA muhabirine, tüm ev eşyalarının su içinde kaldığını, hamilelikle birlikte zor bir süreç geçirdiğini anlattı.

Bu süreçte Türk Kızılayın sürekli yanında olduğunu ifade eden Elmacı, "Kızılaydan ve hastane sürecimde bana yardımcı olan Özel Aktıp Sağlık Merkezinden Allah razı olsun. Şu an bile hala yanımdalar. Kızımın adını Öykü koyacaktım. Kızılayın yardım eline ithafen, doğacak çocuğumun ismini 'Hilal-i Ahmer'den esinlenerek Öykü Hilal koyacağız. Bugün hayırlısıyla doğumumuz olacak. Selde bebeğimiz için hazırladığımız tüm kıyafet ve eşyalar da kullanılamaz hale geldi ama Türk Kızılay tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı." dedi.

Baba adayı Bayram Elmacı da eşyalarının, her şeyinin gittiğini ama Türk Kızılayın kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Eşim de şu an doğumhanede. Teşekkür ederiz, Türk Kızılay iyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Sel sonrası su basan okullarda temizlik çalışmaları sürüyor Son dakika haber... Sel sonrası su basan okullarda temizlik çalışmaları sürüyor Son dakika haberleri | Sel sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Son dakika haberleri | Sel sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

Kızılay, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:46 Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:24 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 18:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement