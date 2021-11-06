Türk Kızılaydan Bosna Hersek'te sel bölgelerindeki ekiplere gıda ve su yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay ekipleri, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da iki gündür etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selden etkilenen yerleri ziyaret etti.

Türk Kızılay ekipleri, Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaçı iş birliğinde bölgedeki yardım ekiplerine gıda ve içme suyu yardımında bulundu.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, sel bölgelerinde canla başla çalışanların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Bosna Hersek Federasyonu Kızılhaç Genel Sekreteri Namik Hodzic de sivil kurtarma ekiplerine bot ve hijyen seti yardımının da yapıldığını kaydetti.

Türk Kızılay, selden etkilenen diğer bölgelere de yardım ulaştıracak.