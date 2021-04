Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ramazan paketi yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay, Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı ulaştırıyor.

Türk Kızılay tarafından oluşturulan mobil ekipler, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşıp temel gıda ve temizlik malzemesinden oluşan ramazan paketlerini teslim ediyor.

Yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılayın her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğu ifade edilerek "Türk Kızılay, her sene olduğu gibi bu sene de ramazan coşkusunu Bosna Hersek'in her köşesine ulaştırmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Paket dağıtımının ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.