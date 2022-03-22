Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki Ukraynalı göçmenlere ziyaret - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki Ukraynalı göçmenlere ziyaret

22.03.2022 19:00
Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki Ukraynalı göçmenlere ziyaret

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in Medjugorje şehrinde, Ukrayna'daki savaştan kaçan göçmenleri ziyaret etti.

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in Medjugorje şehrinde, Ukrayna'daki savaştan kaçan göçmenleri ziyaret etti.

Ukraynalı göçmenlere yardım ve desteğini gösteren Türk Kızılay yetkilileri, ziyarette 100 kilogram et ve gıda yardımı yaptı.

Bosna Hersek Kızılhaç Derneğince yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın yetkisi dahilinde göçmenlerin acılarını hafifletmeyi ve yaralarını sarmayı amaçladıkları kaydedilerek, Türk Kızılaya yardımlarından dolayı teşekkür edildiği belirtildi.

Açıklamada, Medjugorje'de gönüllülerin, çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 250 Ukraynalı göçmene her gün meyve, sebze, gıda, hijyen malzemeleri, tatlı ve yiyecek dağıtıldığı ifade edildi.

Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki Ukraynalı göçmenlere ziyaret

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Ukrayna, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Bosna Hersek'teki Ukraynalı göçmenlere ziyaret - Son Dakika


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