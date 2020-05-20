Türk Kızılaydan çocuklara bayramlık kıyafet - Son Dakika

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, 30 çocuğa bayramlık kıyafet aldı.



Türk Kızılay Karamürsel Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, yaptığı açıklamada, öksüz ve yetim çocukları ve ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını belirterek, yardımların yıl boyunca devam ettiğinin vurguladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin 30 çocuğuna Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet aldıklarını bildiren Alemdar, şunları söyledi:

"Çocuk başı 150'şer lira olmak üzere anlaştığımız firmayla çocuklarımızın giyimlerini karşıladık. Sosyal mesafe kurallarına uyarak burada çocuklarımızın da sokağa çıkma yasağının belli saat aralığında kaldırıldığı süreci ayarlayarak aileleriyle birlikte istedikleri kıyafetleri almalarını sağladık. Rutin olarak şubemizde kıyafet yardımı ve AŞ evimizde yemek dağıtımı devam ediyor. Bu pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerimizi yardımlarımızı sürekli olarak sürdürüyoruz. İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor."