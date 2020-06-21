Türk Kızılaydan depremzedelere "açık büfe" hizmeti - Son Dakika

Türk Kızılaydan depremzedelere "açık büfe" hizmeti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen 4 mobil ikram aracından vatandaşlara kesintisiz çay, kahve, çorba ve kek servisi yapılıyor.

Türk Kızılaydan depremzedelere

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen 4 mobil ikram aracından vatandaşlara kesintisiz çay, kahve, çorba ve kek servisi yapılıyor.

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Depremin hemen ardından Türk Kızılay öncü birlikleriyle bölgeye sevk edilen 4 mobil ikram aracı, evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelere sıcak yemek ve içecek hizmeti veriyor.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde konuşlanan ikram araçları, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve diğer görevlilere sıcak çay, çorba, kahve ve kek gibi ikramlarda bulunarak açık büfe görevi üstleniyor.

Türk Kızılay bölgede ayrıca vatandaşlara günde 2 öğün de sıcak yemek hizmetiyle günlük 3 bin kişinin yemek ihtiyacını da karşılıyor.

"Sabahlara kadar bizlere hizmet veriyorlar"

Elmalı köyünden Cemal Adıbeli, depremden hemen sonra köye gelen Türk Kızılay ekiplerinin kendilerine her konuda destek olduğunu söyledi.

Kızılay çalışanları ile gönüllülerinin köylülerle arkadaş gibi davrandığını anlatan Adıbeli, "Köyümüz depremden etkilendi. Kızılay ve devletin tüm kurum ve kuruluşları hep bizimle beraber gece gündüz demeden çalışıyor. Sabahlara kadar bizlere hizmet veriyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman mazlum ve mağdurların yanında olduğunu ve büyüklüğünü bütün dünyaya gösterdiğini aktaran Adıbeli, şöyle devam etti:

"Burada ikram arabası kurmuşlar, yemeklerden sonra gelin çay kahve alın diye çağırıyorlar. Biz de gidiyoruz, çayımızı kahvemizi, kekimizi alıyoruz. Hizmette hiçbir kusur yok. Büyük bir hizmet. Allah kendilerinden razı olsun."

- "İnsanlar çadırlarına çekilinceye kadar ikramlar devam ediyor"

Türk Kızılay Muş Bölge Afet Yönetimi Müdürü Baran Akan da afetin ilk anından itibaren 4 ikram aracıyla bölgeye ulaştıklarını bildirdi.

Mobil ikram araçlarının deprem bölgesine öncü olarak giden ilk araçlar olduğunu aktaran Akan, bölgeye ulaşır ulaşmaz, korkudan evlerine giremeyen vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılanmaya başlandığını dile getirdi.

Akan, şöyle konuştu:

"Bu araçlarla köylerimizdeki vatandaşlarımızın ve çalışan diğer görevlilerin gerekli çay, kahve, çorba ve diğer ikramlarımızla hizmet sunuyoruz. Hizmetlerimiz sabah 08.00'da başlayıp akşam ortalık sakinleşinceye, insanlar artık çadırlarına çekilinceye kadar devam ediyor. Belli bir süre kısıtlamamız yok."

Karlıova, Kızılay, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan depremzedelere 'açık büfe' hizmeti - Son Dakika

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