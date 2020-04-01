Türk Kızılaydan Diyarbakır'daki yaşlı ve hastalara gıda paketi yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında, merkez Sur ilçesinde yaşlı ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, yağmura rağmen ilçede belirlenen adreslere hijyen, gıda ve meyve paketlerini ulaştırdı.

Yardım dağıtımı sırasında yaşlıların ateşleri ölçüldü, ihtiyaçları soruldu.

Şube Başkanı Mesut Işık, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi yetim, dul, hasta ve engelliler ile mağdur ailelere de yardım yaptıklarını belirtti.

Yardım faaliyetlerinin sürdürülebiIirliği için bağışçıların desteğini isteyen Işık, "Yardım paketleri ile 65 yaş üstü nine ve dedelerimiz için hazırlayacağımız kalori ve protein değeri yüksek beslenme kolilerini dağıtarak, ihtiyaç sahibi ailelerimizi sevindirmeye devam edeceğiz."

"Bu yağmurda niye geldiniz"

Yardım ulaştırılan Cemile Öztek ise gönüllülere "Bu yağmurda niye geldiniz? Yağmur durduğunda yine gelirdiniz." diyerek, teşekkür etti.

Şaban Öztek de ekiplere teşekkür ederek, "Kızılay ve Türkiye Cumhuriyeti'nden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.