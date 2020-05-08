Türk Kızılaydan Doğu ve Güneydoğu'da kan bağışı seferberliği - Son Dakika
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Türk Kızılaydan Doğu ve Güneydoğu'da kan bağışı seferberliği

6 saat önce

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, 6 ilde kan bağışını artırmak için seferberlik başlatıyor.

Türk Kızılaydan Doğu ve Güneydoğu'da kan bağışı seferberliği, System.String[]

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, 6 ilde kan bağışını artırmak için seferberlik başlatıyor.

Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta sağlık ve milli eğitim müdürlükleri ile müftülük iş birliğiyle çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda kan bağışında bulunan hastane veya okul, sosyal medyadan başka bir hastane veya okula bağış çağrısında bulunacak, camilerde kampanyaya destek için anonslar yapılacak.

Koronavirüs tedirginliği stokları azalttı

Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'taki 46 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Bölgede 24 saat her hastanede istenilen her kanı ulaştıracak şekilde devamlılığı sağladıklarını kaydeden Yılmaz, kan stoklarının koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyeye indiğini belirtti.

Yılmaz, özellikle ramazanın da gelmesiyle kan stoklarının ciddi düşüş gösterdiğine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"İnsanlara şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Bugün hastanelerde yatan hastalarımızın kan ihtiyaçları maalesef azalmıyor. Bu ihtiyaç sürekli var. Doğum yapan bir annemizin, hayata yeni gözlerini açan bir yavrumuzun kan ihtiyacı her zaman var. Her gün lösemili, kanser hastaları ve farklı talepler için sürekli kan ihtiyacı için bize çağrılar geliyor. Geldiğimiz son durum itibarıyla bunu karşılamakta ciddi problem yaşıyoruz. İnsanlarımızın bunu hesaba katarak biraz daha duyarlı olmalarını, bir gün kendilerinin de bu kana ihtiyaçlarının olabileceğini düşünmelerini ve bu anlamda Kızılaya kan vererek vatandaşa, memleketine katkı sunmalarını bekliyoruz."

"Bizim kan dostumuz olsunlar"

Yılmaz, Türk Kızılay olarak her türlü tedbiri aldıklarını, hem çalışanlar hem de vatandaşlar için hijyen koşullarını sağladıklarını ve bütün önlemleri aldıklarını vurguladı.

Yılmaz, "Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsun. Hiçbir sıkıntı yaşanmayacaklar. Gönül rahatlığıyla bize bağışta bulunabilirler. Bize ayıracakları 15 dakika bir başkasına bir ömür olsun diyoruz. Bizim kan dostumuz olsunlar. İnsanlar kan bulamadığı için hayatlarından olmasınlar. İnsanımıza hayat olalım." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde de isteyen vatandaşların kan verebileceğine dikkati çeken Yılmaz, kolluk kuvvetlerinin bu konuda yardımcı olacağını, vatandaşların kentin farklı noktalarındaki Kızılaya ait araçlarda kan bağışında bulunabileceklerini söyledi.

"Aynı geminin içindeyiz. İnsanlarımızın kan ihtiyacı süreklilik arz eden bir durum." diyen Yılmaz, bölgede sağlık ve milli eğitim müdürlükleri ile müftülüklerle kan bağışı konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla çok geniş bir çalışma başlattıklarını anlattı.

"İyilik ve güzellik yolunda meydan okunacak"

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz buna sosyal medyada 'meydan okuma' diyoruz. Bu kurumlarımız hastane hastane, okul okul gelip kan verecekler. Kan araçlarımızın yanına geldikleri zaman da 'Biz buraya geldik, siz neredesiniz?' diye meydan okuma yapacak. Bu sefer iyilik ve güzellik yolunda meydan okunacak. Bu duyarlılıkla kan stoklarımızı daha iyi seviyelere çekebileceğimizi, en azından hastanelerimizin kan ihtiyacını daha iyi noktalara taşıyabileceğimizi umuyoruz. Ayrıca, camilerde de anonslar yapılacak.

'Kana benim ihtiyacım olmaz, nasılsa bu kan başka bir şekilde karşılanıyordur, vermesem de olur' gibi düşüncelere lütfen kapılmayalım. Bir saat sonra başımıza ne geleceği belli değil. İhtiyac sahibi insanlara kan ve can olabilmek amacıyla kan bağışında bulunalım. Halkımız her zaman zor günlerimizde yanımızda oldu. Böyle zor günlerimizde de yanımızda olacaklarına, hastalara, insanlara sahip çıkacaklarına inancım tamdır."

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 03:18 Kaynak: AA


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