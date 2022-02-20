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Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım - Son Dakika

Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım

20.02.2022 14:08
Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım

Düzce'de çıkan yangında 2 katlı evleri ile ahırlarını kaybeden aileye, Türk Kızılay tarafından ev eşyası ve gıda yardımı yapıldı.

Düzce'de çıkan yangında 2 katlı evleri ile ahırlarını kaybeden aileye, Türk Kızılay tarafından ev eşyası ve gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, 19 Şubat'ta merkeze bağlı Yeni Karaköy köyünde Ahmet M'ye ait 2 katlı ev ile bitişikteki ahırın yanmasının ardından aileye destek için harekete geçti.

Yakınlarının yanında kalan aileyi ziyaret eden Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, aile fertlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ekipler, aileye yatak, kıyafet, battaniye, mutfak seti, et ve gıda kolisi desteğinde bulundu.

Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım
Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım
Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım
Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım

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Karaköy, Kızılay, Düzce, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılaydan Düzce'de evi yanan aileye yardım - Son Dakika
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